McLaughlin é bicampeã olímpica com recorde mundial nos 400m com barreiras

A americana Sydney McLaughlin-Levrone venceu nesta quinta-feira (8) a final dos 400 metros com barreiras femininos, com a marca de 50,37 segundos com a qual quebrou o próprio recorde mundial e relegou a sua grande rival, a holandesa Femke Bol, ao bronze.

McLaughlin aproveitou todo o seu potencial na segunda metade da prova para abrir uma vantagem gigantesca em relação às adversárias e repetir o ouro olímpico na final no Stade de France, contra a compatriota Anna Cockrell, prata com 51s87.

Femke Bol repetiu o bronze olímpico, desta vez com o tempo de 52s15.

McLaughlin, campeã em Tóquio há três anos, mostrou que era a favorita e se impôs diante da holandesa, que vinha confiante pelo ouro conquistado em Paris no revezamento misto 4x400 metros com um sprint vitorioso que foi uma das sensações desta edição dos Jogos Olímpicos.

"Eu sabia que seria uma corrida dura. Uma competição incrível, do início ao fim", disse a eufórica vencedora, que fez 25 anos na quarta-feira e comemorou o triunfo com toda a família.

Já Femke Bol reconheceu ter feito "uma corrida ruim". "Numa final olímpica, o que você quer é fazer sua melhor corrida. Mas eu falhei. Não tenho certeza de onde cometi o erro", declarou a holandesa, que apesar de tudo prometeu "tentar desfrutar desta medalha de bronze".

McLaughlin e Bol chegaram à final tendo entra elas 21 dos 25 melhores tempos da história na distância.

E a americana de 25 anos confirmou que é a melhor, depois de ter batido o recorde mundial no dia 30 de junho em Eugene (Oregon), com o tempo de 50s65, no pré-olímpico dos Estados Unidos.

Bol respondeu duas semanas depois com seu primeiro tempo abaixo de 51 segundos, em 50s95.

A holandesa de 24 anos se sagrou campeã mundial da distância em Budapeste-2023, quando McLaughlin não participou da disputa por lesão.