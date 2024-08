Ainda nem foi preso, diz Marçal sobre líder do PRTB suspeito de elo com PCC

Do UOL, em São Paulo*

O empresário Pablo Marçal (PRTB) minimizou a suspeita de que o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, teria ligação com o PCC.

O que aconteceu

"Ainda nem foi preso", disse o empresário ao chegar para o debate da TV Bandeirantes. Em áudio revelado pela Folha de S. Paulo, Avalanche diz que tem vínculos com o PCC. "Não tem o Piauí, de [inaudível]? Não tem o chefe do PCC que está solto? Ele é a voz abaixo", afirma o presidente do PRTB, referindo-se ao seu motorista.

Marçal afirmou que o PRTB "está em vantagem" em relação a outros partidos se comparar políticos presos. O empresário citou o ex-presidente Michel Temer (MDB) e Valdemar Costa Neto do PL. Ambas as siglas apoiam o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB).

Líderes nas pesquisas de intenção de voto serão alvos do candidato. "Minha estratégia é fazer perguntas para ver até onde eles vão enrolar o povo. Boulos e Nunes, eles vão tomar um atropelo aqui hoje", afirmou Marçal. Nunes (23%) e Boulos (22%) estão empatados tecnicamente nas intenções de voto, segundo o último Datafolha divulgado nesta quinta-feira (8). Datena e Marçal também marcaram a mesma porcentagem, 14%.

Marçal também disse ter trazido para o debate um prontuário médico que mostra a internação de um de seus concorrentes por abuso de substâncias. Em convenção no último domingo (4), o ex-coach disse que provaria que um dos candidatos é usuário de cocaína.

O empresário tem recorrido a factoides para atacar adversários. As falas descontextualizadas dele viram cortes publicados nas redes sociais do candidato — e acumulam milhares de curtidas.

Participam desta cobertura

Do UOL, em São Paulo: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz e Saulo Pereira Guimarães

Colaboração para o UOL: Caio Santana