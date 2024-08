Magazine Luiza retorna ao lucro no 2º tri após prejuízo um ano antes

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Magazine Luiza divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido de 23,6 milhões de reais para o segundo trimestre, revertendo o prejuízo de 301,7 milhões de reais registrado no mesmo período do ano passado.

Em termos ajustados, o lucro líquido da varejista somou 37,4 milhões de reais no período, também uma reversão do prejuízo de 198,8 milhões apurado um ano antes, conforme relatório de resultados.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia somou 710,7 milhões de reais, alta de 61,6% ano a ano, enquanto, sem ajustes, o Ebitda saltou 130,7% na mesma base, para 655 milhões de reais.

As vendas totais da companhia, incluindo lojas físicas, e-commerce com estoque próprio e marketplace, cresceram 4,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 15,4 bilhões de reais.

A empresa atribuiu o desempenho ao aumento de 0,9% nas vendas totais no comércio eletrônico e ao crescimento de 14,2% nas lojas físicas, com forte ganho de participação de mercado.

A geração de caixa operacional nos últimos 12 meses foi de 2,2 bilhões de reais, "influenciada pela significativa evolução no resultado operacional e no capital de giro". A empresa disse que encerrou o trimestre com posição de caixa líquido de 2 bilhões de reais.

O Magazine Luiza terminou o trimestre com 1.246 lojas, um saldo negativo de 57 lojas na comparação com os meses de abril a junho de 2023.