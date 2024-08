Lucro líquido da Yduqs recua 22,5% no 2º tri a R$24,8 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia do setor de educação Yduqs apresentou uma queda de 22,5% no lucro líquido do segundo trimestre em relação ao apurado no mesmo período do ano passado, para 24,8 milhões de reais, segundo relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

Considerando ajustes por efeitos não recorrentes, no entanto, o lucro do grupo educacional subiu 9,1%, para 56,2 milhões de reais.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 413,8 milhões de reais no período, praticamente estável ante um ano antes. Com ajustes, teve variação positiva de 1,6%, para 424,7 milhões de reais.

A base total de alunos da companhia subiu 2,9%, para 1,43 milhão, com alta nos três segmentos: presencial (+2%), ensino digital (+2,9%) e premium (19,2%).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)