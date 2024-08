Lucro da Siemens supera expectativa, perspectiva permanece cautelosa

Por Ludwig Burger

FRANKFURT (Reuters) - O lucro trimestral da Siemens superou as previsões nesta quinta-feira, ajudado pela demanda por infraestrutura de eletricidade e software de produção, mas a companhia alertou que alguns clientes estão hesitantes em investir em meio à incerteza sobre os custos de empréstimos.

O grupo relatou um aumento de 11% no lucro operacional ajustado para 3,0 bilhões de euros para o período entre abril e junho, seu terceiro trimestre fiscal, superando a previsão média dos analistas de 2,84 bilhões de euros em uma pesquisa no site do grupo.

A fabricante alemã de trens e equipamentos de fábrica manteve suas estimativas para o ano fiscal completo, até o final de setembro, dizendo que uma onda de novos clientes para seu software de produção de microchips e design de produtos foi um impulso pontual no trimestre.

Ao mesmo tempo, a empresa alertou que os clientes continuavam hesitantes em investir em automação de fábrica e que os bancos centrais ainda não haviam fornecido a tão necessária certeza sobre os custos de empréstimos.

Os clientes e distribuidores chineses, em particular, estavam voltando lentamente a comprar novos equipamentos, enquanto ainda utilizavam seus estoques, disse a empresa.

A companhia acrescentou que há sinais de recuperação da demanda dos fabricantes de produtos químicos, o que é visto como um indicador do início do ciclo de negócios.

"Estamos vendo sinais muito suaves de uma recuperação em alguns parâmetros, mas é muito cedo para proclamar o verão a partir dessa andorinha", disse o presidente-executivo da Siemens, Roland Busch, em uma entrevista coletiva.

A demanda da indústria na região de origem da empresa tem sido fraca, com um índice-chave de fabricação da zona do euro atingindo uma baixa de sete meses em julho.

O crescimento da receita para o ano inteiro ainda é visto na extremidade inferior de uma faixa de 4% a 8%, ajustada por oscilações cambiais, aquisições e desinvestimentos, disse a Siemens.