Lojas Renner tem resultado acima do esperado no 2º tri

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner teve lucro líquido de 315 milhões de reais no segundo trimestre, crescimento de 37% sobre o desempenho de um ano antes e que ficou acima do esperado pelo mercado segundo dados divulgados nesta quinta-feira.

A rede de lojas de vestuário e artigos para o lar apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 670,5 milhões de reais no período, avanço de 39,2% sobre um ano antes, com margem crescendo de 16,1% para 21,8%.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 220,6 milhões de reais para a Lojas Renner no segundo trimestre, com Ebitda de 513,7 milhões.

A companhia apurou um faturamento líquido de operações de varejo de cerca de 3 bilhões de reais, avanço anual de 3,2%, com as vendas no conceito mesmas lojas crescendo 2,7% ante tombo de 6,8% no segundo trimestre de 2023.

A empresa, que tem investido para avançar no segmento de vendas digitais em meio ao crescimento de rivais asiáticos no país, apurou um GMV 2,3% mais alto no segundo trimestre deste ano sobre o mesmo período de 2023, mas a penetração das vendas digitais ficou praticamente estável em 14,8%.