Kamala está à frente de Trump por 5 pontos em pesquisa Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - A democrata Kamala Harris está à frente do republicano Donald Trump por 42% a 37% na corrida para as eleições presidenciais de 5 de novembro nos Estados Unidos, apontou pesquisa Ipsos publicada nesta quinta-feira.

O levantamento registrou uma ampliação da liderança de Kamala desde a pesquisa Reuters/Ipsos de 22 e 23 de julho, que a colocava na frente de Trump por 37% a 34%.

Realizada de 2 a 7 de agosto com 2.045 adultos norte-americanos, a pesquisa nacional revelou que 4% dos entrevistados apoiam o candidato independente Robert Kennedy Jr., uma queda em relação aos 10% verificados em julho.

A Ipsos conduziu a pesquisa de agosto de forma independente da Reuters. Realizada online, a sondagem tem margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais.

Em uma pesquisa separada, a Ipsos constatou que Kamala lidera a disputa por 42% a 40% nos sete Estados onde a eleição foi mais acirrada em 2020: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. O resultado não contabilizou os Estados separadamente.

Kamala entrou na disputa em 21 de julho, quando o presidente Joe Biden desistiu de sua campanha e endossou a candidatura da democrata após um desempenho desastroso no debate de 27 de junho contra Trump.

As pesquisas da Reuters/Ipsos mostravam Biden e Trump empatados quando o atual presidente ainda estava na corrida. Biden apresentava desempenho pior do que no mesmo ponto da eleição de 2020, na qual ele derrotou Trump.

(Reportagem de Jason Lange em Washington)