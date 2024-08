Jantar de gala no festival de Veneza homenageará Richard Gere

NOVA YORK, 8 AGO (ANSA) - O ator americano Richard Gere será o convidado de honra de um jantar de gala da Fundação para a Pesquisa da Aids (amfAR), que ocorrerá em 1º de setembro, durante o Festival de Veneza, na Itália.

Na oportunidade, o artista de 74 anos receberá um prêmio por suas mensagens inspiradoras. Além dele, o produtor de cinema Mohammed Al Turki também será homenageado por seu trabalho filantrópico.

"Poucas pessoas na indústria do entretenimento deram tanto para a luta contra a Aids quanto Richard Gere. Sua natureza humanitária e profundo desejo de ajudar aqueles que estão à margem da sociedade fazem com que ele seja uma inspiração para todos na amfAR", disse Kevin Robert Frost, CEO da fundação.

O evento no Hangar Nicelli, localizado na ilha do Lido, em Veneza, incluirá as participações especiais da cantora Kelly Rowland e da atriz Rumer Willis, filha de Bruce Willis. (ANSA).

