Itália receberá 16 crianças palestinas feridas

ROMA, 8 AGO (ANSA) - A Itália vai receber pelo menos 16 crianças palestinas evacuadas da Faixa de Gaza que necessitam de assistência médica urgente.

Os menores de idade, que estavam temporariamente no Egito, serão transferidos para hospitais de municípios do país europeu que aceitaram receber cidadãos do enclave.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, agradeceu seu novo homólogo egípcio, Badr Abdelatty, pela colaboração entre as nações.

"Quero agradecer mais uma vez a colaboração do governo egípcio e, em particular, o novo ministro Abdelatty, com quem conversei há três dias. Esta é uma operação humanitária que a Itália considera uma de suas prioridades", disse Tajani.

"Confirmamos o compromisso concreto do governo italiano em aliviar o sofrimento da população civil residente em Gaza", acrescentou.

Nos últimos meses, a Itália recebeu mais de 300 palestinos que precisaram ser evacuados da Faixa de Gaza, palco de um sangrento conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Entre as pessoas que chegaram ao país europeu estão principalmente familiares de italianos e jovens que precisam de assistência médica. (ANSA).

