Itália é o 2º país europeu com maior número de doações de órgãos

ROMA, 8 AGO (ANSA) - A Itália é o segundo país na Europa com o maior número de doações de órgãos em 2023, informou o último relatório anual divulgado no site do Centro Nacional de Transplantes.

Com um total de 28,2 doadores por cada milhão de habitantes, o país está atrás da Espanha (líder mundial com 48,9) e à frente da França (26,3), do Reino Unido (21,3) e da Alemanha (11,4).

De acordo com o estudo de atividades sobre transplantes, 2023 foi o melhor ano para a doação de órgãos até a atualidade.

Em janeiro passado, o ministro da Saúde da Itália, Orazio Schillaci, e o diretor do Centro Nacional de Transplantes, Massimo Cardillo, já haviam dito que o crescimento ocorreu em todas as especialidades.

Ao todo, foram realizados 2.245 transplantes de rim (+10,4%), 1.696 de fígado (+14,7%), 186 de pulmão (+33,8%) e 40 de pâncreas (+5,3%). Os 370 transplantes cardíacos contabilizados são um destaque, ante os 253 do ano anterior (+46,2%). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.