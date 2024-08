Israel adverte que combaterá 'agressão' do Hezbollah 'com todo poder'

Israel vai utilizar "todo o seu poder" se o Hezbollah prosseguir com sua "agressão", declarou, nesta quinta-feira (8), o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, ao se referir aos disparos de foguetes quase diários do movimento islamista libanês contra o norte do território israelense.

"Não vamos permitir que a milícia do Hezbollah desestabilize a fronteira e a região. Se o Hezbollah prosseguir com sua agressão, Israel vai combatê-la com todo o seu poder", afirmou Gallant em um comunicado publicado por seu gabinete e dirigido aos libaneses.

O Hezbollah, aliado do Hamas, protagoniza duelos quase diários de artilharia com Israel desde o início da guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 por uma incursão brutal de milicianos do movimento islamista palestino no sul de Israel.

Os temores de uma guerra total na região aumentaram desde que Israel matou, em 30 de julho, o comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, em bombardeio nos subúrbios de Beirute.

Em sua mensagem desta quinta, Gallant lembrou aos habitantes do Líbano a guerra de 2006 entre Israel e Hezbollah, insistindo em que aprendessem com o "passado para não cair em um cenário perigoso em agosto de 2024".

A guerra de 34 dias entre julho e agosto de 2006 matou mais de 1.200 pessoas no Líbano, a maioria civis, e cerca de 160 israelenses, soldados em sua maior parte.

