Ipiranga vê mercado de combustível com estoques "normalizados" para 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado de combustíveis no Brasil atravessa um momento de estoques "mais normalizados" e por isso deve se mostrar mais equilibrado no terceiro trimestre ante a primeira metade do ano, afirmou nesta quinta-feira o presidente da rede de postos Ipiranga, do grupo Ultrapar, Leonardo Linden.

"Vemos um terceiro trimestre com volatilidade menor", afirmou o executivo em conferência com analistas após a publicação dos resultados de segundo trimestre da Ultrapar, na noite da véspera.

"Vemos uma situação de estoques do mercado como um todo mais normalizados, não vai ter nível de sobreoferta principalmente no diesel", disse o executivo. "Temos perspectiva positiva em relação ao próximo trimestre (terceiro trimestre)", acrescentou.

(Por Alberto Alerigi Jr.)