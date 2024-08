Índice STOXX 600 tem alta leve após se recuperar de perdas com alívio por dados dos EUA

Por Ankika Biswas e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice acionário de referência da Europa se recuperou de perdas iniciais e fechou com uma alta mínima nesta quinta-feira, apoiado por dados encorajadores do mercado de trabalho dos Estados Unidos e com o setor de saúde, de grande peso, recebendo um impulso da recuperação da Novo Nordisk.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação positiva de 0,08%, a 496,37 pontos, depois que um forte declínio inicial nas ações de tecnologia derrubou o índice em mais de 1% durante o dia.

Dados mostraram que os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caíram mais do que o esperado, sugerindo que os temores de um enfraquecimento acentuado no mercado de trabalho, que em parte alimentaram os temores de recessão no país, foram exagerados.

"Só porque o mercado de trabalho está desacelerando, não significa que estamos entrando em recessão (EUA). Embora tenha havido uma preocupação renovada com o mercado de trabalho, acreditamos que ela seja exagerada", disse Skyler Weinand, diretor de investimentos da Regan Capital.

Assim como as ações europeias se recuperaram após os dados, Wall Street também tinha fortes ganhos durante o dia.

O STOXX 600 tem sido volátil esta semana, com investidores avaliando os temores de uma possível recessão nos EUA e procurando sinais macroeconômicos claros, tanto no país quanto no mundo.

A maior empresa da Europa em valor de mercado, a Novo Nordisk, subiu 4,3%, recuperando mais da metade da queda de quase 7% registrada na quarta-feira, depois que a rival Eli Lilly's elevou sua previsão de vendas anuais, o que é um bom presságio para a fabricante dinamarquesa de medicamentos.

O setor de saúde esteve entre os que mais ganharam, também impulsionado por um salto de 8,3% na farmacêutica britânica Hikma Pharmaceuticals, com uma perspectiva anual otimista, enquanto o setor de mídia teve o pior desempenho.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,27%, a 8.144,97 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,37%, a 17.680,40 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,26%, a 7.247,45 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,28%, a 31.741,91 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,39%, a 10.558,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,08%, a 6.569,77 pontos.