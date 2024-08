Índice acionário de referência na Europa recua mais de 1% com ações de tecnologia e pessimismo na Ásia

Por Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice acionário de referência da Europa recuava mais de 1% nesta quinta-feira, influenciado por perdas no setor de tecnologia, e estava no caminho de eliminar todos os ganhos da sessão anterior, refletindo o pessimismo observado nos mercados asiáticos.

O índice STOXX 600 caía 1,1%, depois de subir 1,5% na sessão anterior.

As ações de tecnologia pesavam sobre o índice, perdendo 1,9%, após um declínio nos papéis de tecnologia asiáticos e uma queda de 1,1% durante a noite no Nasdaq. [MKTS/GLOB] [.N]

O STOXX 600 tem sido volátil em uma semana tumultuada, com os investidores avaliando os temores de uma possível recessão nos Estados Unidos em meio a volumes de negociação mais baixos e à ausência de sinais macroeconômicos claros.

Os dados da inflação alemã serão divulgados na sexta-feira, quando os mercados terão uma visão clara da maior economia da Europa, que está enfrentando uma provável recessão.

Os investidores também ficarão atentos aos dados semanais dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego dos EUA nesta manhã.

"Os dados de emprego dos EUA podem receber mais atenção do que o normal. Os mercados acionários têm se desviado em vez de se moverem com uma direção clara", disse Paul Donovan, economista-chefe do UBS Global Wealth Management.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 1,05%, a 8.080 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,82%, a 17.471 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 1,27%, a 7.173 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 1,31%, a 31.413 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 1,05%, a 1.488 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,65%, a 6.532 pontos.