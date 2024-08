Funcionária que urinou na roupa por falta de intervalo será indenizada

Do UOL, em São Paulo

Uma ex-funcionária do Poupatempo que urinou na roupa por não ter tempo para ir ao banheiro será indenizada por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, estipulou o valor de R$ 15 mil.

O que aconteceu

Recepcionista chorou por ter urinado na roupa. Uma testemunha disse que viu a mulher "chorando por ter feito xixi na calça". Colega de trabalho acrescentou que a recepcionista não "podia usar o banheiro" porque não tinha tempo e por não ter ninguém disponível para cobri-la.

Ex-funcionária foi contratada para trabalhar das 6h45 às 13h de segunda a sexta-feira e em sábados alternados. Neste período, estariam inclusos 15 minutos de intervalo para almoço e descanso, que não foram cumpridos repetidas vezes.

Mulher não fazia intervalo porque não tinha ninguém para cobrir sua posição. A testemunha, que trabalhava no setor de biometrias, afirmou que sempre esperava a colega para almoçar, mas fazia a pausa de 15 minutos sozinha. Ela explicou que a recepcionista não conseguia sair para o intervalo porque não ninguém era designado para cobrir sua ausência. "A retaguarda deveria cobrir a [recepcionista], mas nunca tinha alguém para cobrir porque, se o pessoal saísse da retaguarda, o trabalho [deles] ficaria atrasado", relatou.

Indenização por danos morais foi fixada em R$ 15 mil. A quantia é suficiente para punir adequadamente o agressor e tem caráter social pedagógico, prevenindo ocorrências futuras, segundo o juiz.

Consórcio deverá pagar indenização e o tempo de trabalho suprimido pela falta de intervalo, com acréscimo de 50% no valor. A ex-funcionária trabalhava para o Consórcio MBP Gestão Integrada.

O UOL tenta contato com o Consórcio MBP, o espaço segue aberto para manifestação. A reportagem também entrou em contato com a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), que gerencia o Poupatempo, e a instituição informou que não irá comentar o caso, pois não foi alvo direto da ação trabalhista.