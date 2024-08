Iene oscila com negociações voláteis em meio à cautela de investidores

Por Amanda Cooper

LONDRES (Reuters) - O iene oscilava nesta quinta-feira, depois de uma queda acentuada no dia anterior, em meio a uma semana volátil em que os investidores tiveram que digerir a reversão de operações de "carry trade" e a evolução da política monetária japonesa.

O iene oscilou entre perdas de 0,14% e ganhos de 0,85%, tendo caído 1,6% na quarta-feira, depois que o vice-presidente do Banco do Japão, Shinichi Uchida, minimizou a chance de um aumento de juros no curto prazo, o que normalmente impulsionaria a moeda.

O iene começou a semana atingindo a maior alta em sete meses, de 141,675 por dólar, muito distante das mínimas de 38 anos, nas quais foi negociado no início de julho, depois que dados fracos do setor de empregos dos Estados Unidos na semana passada fomentaram as preocupações com uma recessão e perturbaram os investidores.

Um aumento surpreendente da taxa de juros pelo banco central japonês na semana passada também forçou os investidores a abandonar as carry trades, nas quais eles tomam emprestado o iene a juros baixos para investir em ativos cotados em dólares e obter retornos mais altos. Essa reversão deu um impulso ao iene.

Um resumo das opiniões expressas na reunião de política monetária de julho do Banco do Japão mostrou nesta quinta-feira que alguns membros da diretoria citaram a necessidade de continuar aumentando os juros, com um deles dizendo que eles deveriam ser elevados para, pelo menos, cerca de 1%.

As opiniões contrastantes expressas pelo resumo e por Uchida sobre se o banco central continuará elevando os juros ou se fará uma pausa em decorrência da volatilidade do mercado ressaltam a tarefa delicada que a autoridade monetária tem pela frente e provavelmente manterão os investidores cautelosos.

Alguns analistas acreditam que o desdobramento da reversão de carry trades ainda pode demorar e possivelmente está apenas na metade do caminho, o que pode aumentar a volatilidade.

Mesmo se o Federal Reserve fizer um corte acentuado nos juros dos Estados Unidos e o Banco do Japão fizer outro aumento, ainda haverá um incentivo para usar o iene para financiar outras operações.

O dólar tinha queda de 0,39% em relação ao iene, a 146,12.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,02%, a 103,130.