Holloway leva ouro para os EUA nos 110m com barreiras

O americano Grant Holloway confirmou seu favoritismo e se tornou nesta quinta-feira (8) o novo campeão olímpico dos 110 metros com barreiras nos Jogos de Paris-2024.

Holloway, de 26 anos, atual tricampeão mundial na modalidade, venceu na capital francesa com o tempo de 12 segundos e 99 centésimos, à frente do compatriota Daniel Roberts e do jamaicano Rasheed Broadbell, ambos com o tempo de 13 segundos e 9 centésimos, mas separados por três milésimos.

Para Holloway, esse ouro tem gosto de vingança devido à amarga medalha de prata olímpica de 2021, quando foi surpreendido na final pelo jamaicano Hansle Parchment.

Parchment, que se classificou para a final por pouco, terminou em último (13s39).

Antes dos Jogos de Paris, Holloway surpreendeu no Pré-Olímpico americano no final de junho, executando todas as três rodadas com menos de 13 segundos.

Conhecido por suas largadas rápidas, ele também é o atual campeão mundial indoor dos 60 metros.

Classificação da final masculina dos 110m com barreiras dos Jogos Olímpicos de Paris-2024:

1. Grant Holloway (EUA) 12s99

2. Daniel Roberts (EUA) 13s09

3. Rasheed Broadbell (JAM) 13s09

4. Enrique Llopis (ESP) 13s20

5. Rachid Muratake (JPN) 13s21

6. Freddie Crittenden (EUA) 13s32

7. Orlando Bennett (JAM) 13s34

8. Pergaminho Hansle (JAM) 13s39

