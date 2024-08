Hapvida mais que dobra lucro ajustado no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido ajustado da Hapvida mais que dobrou no segundo trimestre quando comparado com o mesmo período do ano passado, para 490,2 milhões de reais, conforme resultado divulgado na noite desta quinta-feira.

O crescimento do lucro ajustado no comparativo anual foi de 121,2%, resultado que também veio acima das projeções compiladas pela LSEG, que apontavam para lucro de 327,5 milhões de reais.

A Hapvida registrou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 958 milhões de reais, 58% superior ao apurado um ano antes e contra estimativas de 804 milhões de reais.

Sem ajustes, o lucro líquido da companhia do setor de saúde somou 90,4 milhões de reais nos meses de abril a junho, contra prejuízo de 161,1 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)