Ex-analista do CNJ é preso suspeito de desviar R$ 200 mil do governo do CE

A Polícia Civil de Goiás prendeu na quarta-feira (7) um suspeito de invadir o sistema do governo do Ceará e desviar R$ 200 mil da folha de pagamento dos servidores. O homem foi detido enquanto estava em uma viagem à cidade de Rio Quente com a família.

O que aconteceu

Salários acabaram desviados para contas de "laranjas", indica a investigação. A polícia apurou que o suspeito teria invadido o sistema e alterado os dados bancários de alguns servidores do estado.

O suspeito, segundo a Polícia Civil de Goiás, atuou no CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Antes de se tornar alvo das investigações, ele morava em Brasília, onde chegou a trabalhar como analista desenvolvedor do Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ. O UOL tentou contato com o órgão, mas até o momento não houve resposta.

Hacker era monitorado pela Polícia Civil do Ceará há alguns meses. Os agentes descobriram que o homem estava hospedado na cidade de Rio Quente, em Goiás, por meio das redes sociais da namorada do suspeito.

Suspeito foi preso ao deixar hotel com a família. O mandado de prisão temporária foi cumprido logo após o acusado concluir o procedimento de check-out no hotel onde estava hospedado. Ele não resistiu à prisão.

Um veículo BMW 320i M Sport, avaliado em mais de R$ 300 mil, foi apreendido. O homem foi levado para a Central de Flagrantes de Caldas Novas onde, após ser ouvido pelo delegado, foi transferido para o presídio.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizar a defesa por um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.