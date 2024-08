Futuros de Wall St oscilam com ansiedade antes de novos dados de emprego

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street estavam mistos nesta quinta-feira, com os investidores cautelosos antes da divulgação de outro relatório de emprego, que será monitorado de perto para obter mais pistas sobre a saúde da economia norte-americana, após dados econômicos fracos na semana passada.

As ações de megacaps oscilavam entre ganhos e perdas nas negociações pré-abertura e ampliavam alguma pressão da sessão anterior, em parte depois que os rendimentos dos Treasuries subiram devido à fraca demanda por uma venda de 42 bilhões de dólares em notas de 10 anos.

Os mercados globais estão experimentando uma maior volatilidade nesta semana, depois que relatórios econômicos pessimistas, junto da reversão de operações de "carry trade", empurraram o iene para cima, depois que o Banco do Japão aumentou seus juros em 31 de julho.

Isso aumentou a importância dos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego, a serem divulgados às 9h30, que devem mostrar uma queda marginal no número de norte-americanos que pediram auxílio-desemprego ao Estado na semana encerrada em 3 de agosto, segundo previsões.

"Os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA serão muito sensíveis, dadas as posições que se acumularam, esperando que o Fed corte os juros de forma relativamente agressiva até o final do ano", disse Marc Ostwald, economista-chefe e estrategista global da ADM Investor Services.

O J.P. Morgan aumentou as chances de uma recessão nos Estados Unidos até o final deste ano de 25% para 35%, citando a diminuição das pressões no mercado de trabalho.

Atualmente, os mercados monetários veem uma chance de 71,5% de um corte de 50 pontos-base na taxa de juros pelo Fed em setembro, com possibilidade de mais dois cortes até o final de 2024, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O futuro do S&P 500 caía 0,18%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,09%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,21%.

(Por Shubham Batra em Bengaluru)