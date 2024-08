Fortaleza tem empate entre prefeito, petista e bolsonarista, aponta Atlas

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (8) aponta empate técnico entre quatro candidatos na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Três deles têm exatamente o mesmo percentual de intenção de votos.

O que aconteceu

O deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL), o deputado estadual Evandro Leitão (PT) e o atual prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT) têm cada um cerca de 22% das intenções de votos. Com 19,8% das intenções de votos, o ex-deputado Capitão Wagner (União) também está empatado tecnicamente, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais.

Outros quatro nomes são considerados na pesquisa, mas nenhum alcança mais de 2%. Tecio Nunes (PSOL) segue com 2%, Eduardo Girão (Novo), com 1,8%, Haroldo Neto (UP) tem 0,8% e Zé Batista (PSTU), 0,7%.

Números da pesquisa Atlas para a eleição em Fortaleza:

André Fernandes (PL): 22,8%

Evandro Leitão (PT): 22,5%

José Sarto (PDT): 22,4%

Capitão Wagner (União): 19,8%

Tecio Nunes (PSOL): 2%

Eduardo Girão (Novo): 1,8

Haroldo Neto (UP): 0,8%

Zé Batista (PSTU) 0,7%

Indecisos: 3,2%

Branco/nulo/não vai votar: 4%

A pesquisa ouviu 1.203 eleitores de Fortaleza que navegaram na internet entre os dias 2 e 7 de agosto. A AtlasIntel foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE-06008/2024. O nível de confiança é de 95%.

Segundo turno

Em eventual segundo turno, o atual prefeito, José Sarto, tem vantagem em todos os cenários testados. Contra André Fernandes, a pesquisa apontou que ele vence por uma diferença de 11,7 pontos percentuais. A menor vantagem é contra o Capitão Wagner, de 4,1 pontos percentuais. Numa possível disputa contra Evandro Leitão, o atual prefeito de Fortaleza teria uma vantagem de 9,7 pontos porcentuais.

André Fernandes e Evandro Leitão empatam tecnicamente até em um possível segundo turno. Com uma diferença de apenas dois pontos percentuais, um eventual segundo turno deve ser apertado entre os candidatos do PL e do PT: Leitão tem 39,3% das intenções de voto, enquanto Fernandes tem 37,3%.

José Sarto 47,3% x 35,6% André Fernandes

José Sarto 43% x 38,9% Capitão Wagner

José Sarto 41,8% x 32,1% Evandro Leitão

Capitão Wagner 40,7% x 33,3% Evandro Leitão

Evandro Leitão 39,3% X André Fernandes 37,3%

Capitão Wagner 31,6% x 28,4% André Fernandes

Recortes

O candidato do PT, Evandro Leitão, tem maior adesão das mulheres (33,2%). Entre os quatro candidatos com mais intenção de voto, Capitão Wagner e André Fernandes têm a menor adesão do voto feminino: 13,3% e 16,3%, respectivamente.

Entre religiosos, votação também é acirrada. Capitão Wagner concentra voto entre os agnósticos e ateus (30,4%), enquanto André Fernandes é a preferência dos evangélicos (37,1%). A maioria dos católicos cearenses ouvidos pela pesquisa afirmou que prefere o candidato petista (30%).

A maioria dos que votaram em Capitão Wagner para governador em 2022 mudou de opinião. Dos ouvidos pela AtlasIntel que votaram no candidato do União, 57,3% devem escolher André Fernandes para a Prefeitura de Fortaleza no primeiro turno.