Fed já cortou juros em meio à queda de ações antes; desta vez, isso é improvável

Por Ann Saphir e Dan Burns

(Reuters) - Uma forte desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos, que desencadeou dias de turbulência nos mercados globais, também fomentou especulações de que o Federal Reserve pode não esperar até sua próxima reunião de política monetária, em setembro, para reduzir a taxa de juros dos Estados Unidos.

De fato, um contrato futuro da taxa de juros com vencimento no final deste mês, que acompanha as expectativas sobre o Fed, atingiu uma máxima de dois meses no início da semana, em uma aposta de que os juros seriam mais baixos até o final de agosto.

As probabilidades são contrárias a isso. Como disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, no início desta semana, "a lei não diz nada sobre o mercado de ações. Trata-se de emprego e estabilidade de preços", referindo-se ao duplo mandato do Fed de promover o pleno emprego e o controle da inflação.

Um número cada vez maior de analistas está agora prevendo um corte de meio ponto percentual na taxa de juros para a reunião de setembro do Fed. Porém, poucos ou nenhum acreditam que o Fed fará isso antes.

"Os dados econômicos atuais não justificam um corte emergencial da taxa de juros entre as reuniões, e isso só provocaria uma nova rodada de pânico nos mercados", escreveu Kathy Bostjancic, economista da Nationwide.

No final de agosto, espera-se que o chair do Fed, Jerome Powell, tenha a chance de fornecer uma nova orientação sobre o que ele acha que pode ser necessário quando as autoridades se reunirem no simpósio econômico anual do Fed de Kansas City em Jackson Hole, no Estado de Wyoming.

Por enquanto, espera-se que Powell não se preocupe com as quedas no mercado de ações e mantenha o que disse na última quarta-feira, após a decisão do Fed de manter a taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50%.

"Se obtivermos os dados que esperamos obter, uma redução em nossa taxa de juros poderá ser considerada na reunião de setembro", disse ele.

Nas próximas semanas, os dados sobre empregos, inflação, gastos do consumidor e crescimento econômico poderão influenciar se essa redução será de 0,25 ponto percentual ou algo maior.

Em cada uma das oito ocasiões nos últimos 30 anos em que o banco central dos EUA cortou os juros entre as reuniões de política monetária, a agitação nos mercados foi muito além das ações. Veja abaixo essas ocasiões:

CRISE FINANCEIRA RUSSA (15 de outubro de 1998)

O Fed, que havia acabado de realizar um corte de 0,25 ponto em sua reunião duas semanas antes, reduziu os juros em mais 25 pontos-base. O fracasso do hedge fund Long-Term Capital Management -- na esteira da inadimplência da dívida soberana da Rússia dois meses antes -- repercutiu nos mercados financeiros dos EUA, aumentando os spreads de crédito que ameaçavam afetar os investimentos e arrastar a economia para baixo.

OSCILAÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA (3 de janeiro e 18 de abril de 2001)

O Fed realizou dois cortes surpreendentes de meio ponto na taxa de juros no início do ano, depois que a forte alta das ações de tecnologia se transformou em uma queda acionária que as autoridades temiam que pudesse prejudicar os gastos das famílias e das empresas.

O que havia sido, em grande parte, um evento do mercado acionário, se propagou para o mercado de títulos corporativos até o final de 2000, fazendo com que os spreads de crédito de alto rendimento atingissem o maior valor já registrado até aquele momento.

Os dois cortes do Fed se somaram a duas reduções de meio ponto em suas reuniões de 31 de janeiro e 20 de março.

ATAQUES DE 11 DE SETEMBRO (17 de setembro de 2001)

O Fed reduziu a taxa de juros em meio ponto percentual após os ataques e o fechamento dos mercados financeiros dos EUA por vários dias, e prometeu continuar fornecendo volumes excepcionalmente grandes de liquidez aos mercados financeiros até que o funcionamento mais normal fosse restabelecido.

Os spreads dos títulos de alto rendimento aumentaram mais de 200 pontos-base antes que as ações do Fed ajudassem a restaurar a calma nos mercados.

CRISE FINANCEIRA GLOBAL (22 de janeiro e 8 de outubro de 2008)

O Fed reduziu sua taxa de juros em 75 pontos-base em uma reunião não programada em janeiro, quando o que havia começado como uma crise nos empréstimos subprime ganhou força e se espalhou pelos mercados globais. Naquela época, os spreads de alto rendimento eram os mais altos em cinco anos.

Então, a falência do Lehman Brothers em 15 de setembro deu início a uma nova fase da crise e, embora o Fed não tenha tomado medidas em sua reunião um dia depois, no início de outubro ele se reuniu com outros bancos centrais globais para uma ação coordenada que incluiu um corte de meio ponto na taxa de juros.

Os spreads de crédito acabaram atingindo um pico próximo ao final do ano, o que ainda é um recorde tanto para os títulos de alto rendimento quanto para os de grau de investimento.

PANDEMIA DA COVID-19 (3 de março e 15 de março de 2020)

O Fed cortou os juros em meio ponto percentual e, menos de duas semanas depois, em mais um ponto inteiro, para afrouxar a política monetária, uma vez que as viagens e o comércio global subitamente ficaram quase parados diante das paralisações para evitar a disseminação da Covid-19.

Embora os índices de Wall Street tenham caído mais de 30%, uma preocupação ainda maior foi o aumento de 700 pontos nos spreads de crédito e as interrupções no funcionamento do mercado de Treasuries.