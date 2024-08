Fãs de Taylor Swift ficam arrasados com cancelamento de shows em Vienana por risco de atentado

O cancelamento dos três shows de Taylor Swift em Viena, na Áustria, deixou fãs da cantora inconsoláveis, aponta a imprensa francesa nesta quinta-feira (8). "No show", escreve o jornal Libération, depois que a polícia austríaca descobriu um plano de atentado islamista contra uma das apresentações da superestrela americana no estádio Ernst Happel.

O cancelamento dos três shows de Taylor Swift em Viena, na Áustria, deixou fãs da cantora inconsoláveis, aponta a imprensa francesa nesta quinta-feira (8). "No show", escreve o jornal Libération, depois que a polícia austríaca descobriu um plano de atentado islamista contra uma das apresentações da superestrela americana no estádio Ernst Happel.

Taylor Swift se apresentaria de hoje até sábado (10) em Viena, dentro da turnê "The Eras Tour". Mais de 170 mil fãs eram esperados. Mas ontem a polícia austríaca anunciou a prisão de duas pessoas, incluindo um austríaco de 19 anos acusado de planejar um atentado contra os shows da artista.

O jovem, que tinha jurado "lealdade" ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), foi preso em uma operação especial em uma localidade a uma hora da capital, segundo o diretor-geral de Segurança Pública, Franz Ruf. Ele detalhou que "substâncias químicas" foram apreendidas na residência do suspeito. Um cúmplice também foi preso em Viena. Os dois indivíduos tinham se "radicalizado na internet", de acordo com as primeiros informações da investigação.

As autoridades austríacas prometeram reforçar as medidas de segurança e o controle na entrada do estádio, mas a Barracuda Music, organizadora dos shows, disse no Instagram que cancelar era a melhor opção "para a segurança de todos". O valor dos ingressos será reembolsado em um prazo de dez dias.

Nas redes sociais, fãs que fizeram longas viagens para ver Taylor Swift no palco não disfarçavam a decepção. Outras disseram compreender a decisão da cantora.

A francesa Margot, que estava de partida para Viena com sua melhor amiga quando soube do cancelamento, aprovou a escolha. "Sinto uma tristeza muito grande. Mas segurança acima de tudo, prefiro continuar viva e não correr riscos", confidenciou a jovem ao jornal Le Figaro.

As duas francesas, de 32 e 28 anos, ainda pretendem ir à capital austríaca. Cada uma gastou € 500 euros apenas na compra dos bilhetes de avião e na hospedagem, numa viagem que foi programada "há mais de um ano".

O chanceler austríaco, Karl Nehammer, comemorou no X que "a ameaça" tenha sido identificada e combatida a tempo, evitando "uma tragédia".

"O cancelamento dos shows de Taylor Swift pelos organizadores é uma amarga decepção para todos os fãs na Áustria. A situação em torno do ataque terrorista aparentemente planejado em Viena era muito grave. Graças à intensa cooperação da nossa polícia (...) com os serviços estrangeiros, a ameaça foi identificada precocemente, combatida e uma tragédia evitada. Muito obrigado aos serviços de emergência que atualmente estão investigando a todo vapor", avalia Nehammer em publicação na rede social.