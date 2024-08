CORREÇÃO (OFICIAL)-Exportação de níquel e cobre da Appian Capital Brazil recua 6% no 1º semestre

(Corrige no título e primeiro parágrafo volume de exportações para 103,047 mil toneladas, no lugar de mais de 90 mil, configurando um recuo de 6% e não de 30%, conforme nova informação divulgada pela empresa. A empresa também corrigiu os embarques da Atlantic Nickel, que foram de 59,302 mil toneladas e não 50,159 mil toneladas)

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O fundo de private equity britânico Appian Capital Brazil exportou 103,047 mil toneladas de concentrado de cobre e níquel sulfetado no primeiro semestre, queda de aproximadamente 6% ante o mesmo período do ano passado, conforme informou em nota à Reuters nesta quinta-feira.

A queda se deu em virtude de uma estratégia de distribuição de produto durante o ano, explicou a companhia, pontuando que mantém seu plano de embarques conforme o planejado.

Com cinco anos de atuação no mercado brasileiro, o fundo é responsável pela gestão de dois ativos no país: Atlantic Nickel, produtora de concentrado de níquel sulfetado, e Mineração Vale Verde, produtora de concentrado de cobre.

"Seguimos focados no crescimento, e nossa performance no primeiro semestre evidencia a nossa excelência operacional na extração de cobre e níquel, importantes minérios para a transição energética mundial, assim como o compromisso com a segurança", disse em nota o CFO da Appian Capital Brazil, Milson Mundim.

"Operamos com nossa capacidade máxima, sempre de forma segura e integrada ao meio ambiente e às comunidades do entorno."

Os volumes exportados seguiram para América do Norte, Europa e Ásia, informou a companhia.

Durante a primeira metade do ano, a companhia destacou que foram utilizados navios otimizados para exportação de minerais à Ásia e Europa, reduzindo o custo de frete, o que reflete em eficiência na operação logística do fundo.

A Mineração Vale Verde exportou 43.745 toneladas de concentrado de cobre produzido na mina Serrote no primeiro semestre. Os navios partiram do porto de Maceió com destino à China.

Já a Atlantic Nickel embarcou 59.302 toneladas de concentrado de níquel sulfetado. Os navios seguiram do Porto de Ilhéus (BA) para o Canadá, para a China e para Finlândia.

(Por Marta Nogueira)