EUA, Catar e Egito pedem reunião urgente com Israel e Hamas no dia 15 de agosto

CAIRO (Reuters) - Líderes dos Estados Unidos, do Egito e do Catar pediram nesta quinta-feira que Israel e Hamas participem de uma reunião no dia 15 de agosto para finalizar um acordo de cessar-fogo e soltura de reféns.

Os três países, que têm tentado mediar um acordo, afirmaram em comunicado conjunto que as negociações podem ocorrer em Doha ou no Cairo.

"Um acordo está na mesa, com apenas detalhes de implementação a serem decididos para que seja concluído", afirmaram os países.

"Não há mais tempo a perder, nem desculpas de quaisquer partes para mais demora. É hora de libertar os reféns, iniciar o cessar-fogo e implementar este acordo."

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que os negociadores de Israel estarão no encontro. O objetivo, disse, é "finalizar os detalhes e a implementação do acordo".

O Hamas não comentou imediatamente sobre o tema.

A atual guerra na Faixa de Gaza teve início após o Hamas atacar o sul de Israel em 7 de outubro, quando 1.200 pessoas morreram e 250 foram levadas como reféns para o enclave, segundo contagens israelenses.

Pelo menos 39.699 palestinos morreram na ofensiva israelense na Faixa de Gaza desde então, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave, que não faz distinção entre combatentes e civis.

(Reportagem de Enas Alashray e Yomna Ehab)