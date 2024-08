EUA atacam alvos houthi no Iêmen após alegação de ataque a destróieres

Por Renee Maltezou e Yomna Ehab

ATENAS/CAIRO (Reuters) - As forças militares dos Estados Unidos atingiram alvos no Iêmen controlado pelos houthis nas últimas 24 horas, destruindo dois drones, uma estação de controle terrestre houthi e três mísseis de cruzeiro anti-navio, informou o Comando Central dos EUA (Centcom).

Mais cedo, o movimento houthi, alinhado ao Irã, disse que havia atacado um navio de contêineres no Mar Vermelho e dois destróieres americanos no Golfo de Áden na quarta-feira.

O Centcom disse em um comunicado sobre os ataques dos EUA: "Essas armas representaram uma ameaça clara e iminente para as forças dos EUA e da coalizão e para os navios mercantes na região".

O Centro disse que esse "comportamento imprudente e perigoso" dos houthis ameaça a estabilidade regional, mas não deu mais detalhes e não confirmou que qualquer embarcação dos EUA tivesse sido atacada.

O Centcom é o comando militar dos EUA que cobre o Oriente Médio.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, disse anteriormente que a força aérea houthi havia lançado drones contra o destróier norte-americano Cole e disparado vários mísseis balísticos contra o destróier norte-americano Laboon na quarta-feira.

O navio porta-contêineres Contship Ono, de bandeira liberiana, também foi alvo de mísseis balísticos e drones, disse ele.

A gerência do Contships em Atenas disse à Reuters que o navio não foi atingido e que sua tripulação estava em segurança.

Uma autoridade dos EUA disse que não havia dados ou informações que corroborassem a alegação dos houthis de que os dois navios de guerra haviam sido atacados.

Os militantes houthis realizaram repetidos ataques com drones e mísseis a navios nos canais de navegação cruciais do Mar Vermelho, no Estreito de Bab al-Mandab e no Golfo de Áden desde novembro para demonstrar seu apoio aos palestinos na guerra de Gaza.

Os transportadores foram forçados a redirecionar a carga para viagens mais longas e mais caras pelo sul da África.

A frequência dos ataques, no entanto, parece ter diminuído depois que Israel atingiu alvos militares perto do porto de Hodeidah, no Iêmen, em 20 de julho, matando seis pessoas e ferindo mais de 80, um dia depois que um drone lançado pelos houthis atingiu o centro econômico de Israel, Tel Aviv.