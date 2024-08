Entenda o 'Baralho do Crime' da BA; líderes ligados ao PCC e CV são mortos

Desde 2011, as cartas de baralho ganharam outro significado na Bahia, além do entretenimento. A SSP-BA (Secretaria de Segurança Pública) mantém um conjunto de 52 cartas virtuais com o rosto e nome dos suspeitos mais perigosos do estado.

O que aconteceu

O sistema, disponível no site do Disque Denúncia, foi lançado para facilitar a identificação dos suspeitos pela população. Todos os citados são procurados pela polícia.

Só nesta semana, "duas cartas" foram localizadas pelos policiais. Anderson Souza dos Santos, conhecido como "Baço", foi morto na terça-feira (6) durante suposto confronto com os agentes da Bahia e de Alagoas, em Maceió.

Baço, que havia sido indiciado por homicídio, já ocupou a carta de número 2 de Paus do Baralho do Crime. O UOL apurou que ele era um dos líderes do CV (Comando Vermelho) nos bairros do IAPI e Pau Miúdo, em Salvador.

Fábio dos Santos Nascimento, conhecido como "Fabão" ou "Jiboia", foi morto por policiais na segunda-feira (5) no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele é apontado como um dos líderes da facção criminosa baiana BDM (Bonde do Maluco) - aliada do PCC - em Salvador e ocupava a carta de número 8 de Espadas.

Atualização do baralho

O Baralho do Crime é atualizado pela SSP-BA à medida que suspeitos são encontrados e que comandantes das polícias Militar e Civil pedem a inclusão de novos nomes. Na segunda-feira, a secretaria incluiu cinco novos procurados no baralho.

O novo "Rei de Copas" é Anderson Souza de Jesus, conhecido como "Buel", "Cris" ou "Esquerdinha". Ele é apontado como chefe do CV na Bahia e possui mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Atualmente, Buel é considerado o alvo de maior prioridade da polícia baiana. Segundo as investigações, ele pode estar escondido no estado do Rio de Janeiro e é o principal fornecedor de armas para criminosos que atuam em Salvador e na região metropolitana.

Gutemberg Santana de Oliveira, o "Guduval", ilustra a carta "Dama de Copas". Ele tem mandados de prisão pelos crimes de homicídio, organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

Danilo José de Jesus Silva, conhecido como "Haroldo", é o novo "Valete de Copas". Ele é investigado por supostamente liderar o tráfico no bairro de Plataforma, em Salvador, e organizar ataques com grupos fortemente armados.

Os outros dois suspeitos incluídos no Baralho do Crime são: Anderson Silva Fagundes, o "Ralado" - procurado por homicídio e tráfico -, e Judson Santos de Oliveira, conhecido como "Leozinho", por tráfico de drogas. Eles são os novos "Dez de Copas" e "Três de Copas", respectivamente.