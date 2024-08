Embraer tem lucro de R$416 mi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer anunciou nesta quinta-feira alta de 50,6% no lucro líquido ajustado do segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, com receitas avançando 23%, segundo balanço divulgado ao mercado.

O lucro foi de 416 milhões de reais e o faturamento líquido 7,85 bilhões.

A companhia teve um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de 995,5 milhões de reais, avanço sobre os 724,1 milhões de um ano antes.

A empresa manteve suas projeções de entrega de 72 a 80 aeronaves na aviação comercial e entre 125 e 135 jatos no segmento executivo.

A companhia segue esperando uma receita total no ano de 6 bilhões a 6,4 bilhões de dólares, com uma margem Ebit ajustada de 6,5% a 7,5% e um fluxo de caixa livre ajustado de pelo menos 220 milhões de dólares.