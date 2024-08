Eli Lilly tem lucro de US$ 2,97 bi e receita de US$ 11,30 bi no 2º trim

A Eli Lilly & Co, farmacêutica norte-americana, superou as expectativas ao registrar lucro líquido de US$ 2,97 bilhões no segundo trimestre, o equivalente a US$ 3,28 por ação, como divulgado em relatório nesta quinta-feira. No mesmo período do ano passado, a empresa teve lucro líquido de US$ 1,76 bilhão, ou US$ 1,95 por ação.

Os números, que ficaram bem acima das previsões, foram impulsionados por preços mais altos e pela força dos medicamentos Mounjaro e Zepbound, utilizados para os tratamentos de obesidade e diabetes.

Em termos ajustados, o lucro por ação no segundo trimestre foi de US$ 3,92 e superou de longe o consenso da FactSet, de US$ 2,74.

A receita somou US$ 11,30 bilhões e também ficou bem acima da previsão de analistas, que esperavam US$ 9,97 bilhões.