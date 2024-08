"É preciso acreditar que tudo é possível", diz Bruna Alexandre, 1ª atleta do Brasil a disputar Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Bruna Alexandre entrou para a história ao se tornar a primeira atleta brasileira a participar simultaneamente dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Em entrevista coletiva na Casa Brasil, espaço do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) em Paris, a medalhista falou sobre suas conquistas e a esperança de conquistar seu primeiro ouro.

Daniella Franco, da RFI

"Acredito que é muito difícil um atleta do paralímpico estar no olímpico. São muitos anos de persistência", avalia a esportista de 29 anos, atualmente em terceiro lugar no ranking mundial da classe 10 (para andantes). "É preciso acreditar que tudo é possível, independentemente se você tem um braço e uma perna", reitera Bruna, esperando que seu exemplo ajude em uma melhor inclusão das pessoas com deficiência.

A atleta disputou dois jogos da equipe feminina de tênis de mesa na segunda-feira (5) nos Jogos Olímpicos de Paris, uma façanha inédita para o Brasil. O trio formado junto com as irmãs Bruna e Giulia Takahashi não conseguiu vencer a Coreia do Sul nas oitavas de final do torneio, o que não interfere no orgulho e na felicidade da esportista de fazer história. "Eu estou muito feliz e a minha ficha ainda está caindo", diz.

De Criciúma para o mundo

Bruna Alexandre é natural de Criciúma, no sul de Santa Catarina, de onde fala com muito carinho e saudosismo. Foi lá que, ainda bebê, viveu uma tragédia: teve o braço direito amputado aos três meses de idade, devido a uma vacina mal aplicada. Sete anos depois, começou a jogar tênis de mesa, uma prática difícil no início devido à necessidade de equilíbrio, mas sua perseverança e disciplina a levaram muito mais longe do que imaginaria. Com 16 anos, Bruna já estava duelando nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012.

Antes de se tornar a primeira esportista do Brasil a participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Bruna já batia outros recordes. Ela é a maior medalhista paralímpica do país no tênis de mesa, com dois bronzes em 2016, no Rio, e uma prata e um bronze em Tóquio 2020.

A mesatenista também se orgulha de fazer parte de uma equipe feminina de sucesso, que conquistou nove medalhas nesta edição dos Jogos. No total, a delegação do Brasil em Paris conta com 153 atletas mulheres que, pela primeira vez, são mais numerosas que os homens, representados por 124. "Acho que isso mostra a força da mulher e acredito eu que isso pode melhorar cada vez mais", afirma.

Crescimento do tênis de mesa do Brasil

Questionada sobre o futuro do tênis de mesa brasileiro, Bruna vê um caminho de evolução. Hugo Calderano chegou a disputar o bronze em Paris 2024, mas foi barrado pelo fenômeno francês Felix Lebrun, de apenas 17 anos. "Todos os nossos atletas estão evoluindo [...] graças ao suporte que o Brasil tem, como o Bolsa Atleta. E acho que o tênis de mesa pode crescer cada vez mais, e para o próximo ciclo, em Los Angeles, em 2028", avalia.

Bruna, aliás, confirma que pretende estar na próxima Olimpíada. Mas, antes de disso, mira no lugar mais alto do pódio nos Jogos Paralímpicos, que terão início em 28 de agosto. "Aqui em Paris eu tenho o sonho de tentar a medalha de ouro no individual, mas também na dupla mista e na dupla feminina. Vai ser difícil, mas acredito que essa experiência que estou tendo no olímpico pode me ajudar", conclui.