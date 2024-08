Dólar devolve ganhos e passa a recuar frente ao real com dados dos EUA

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava ante o real nesta quinta-feira, devolvendo os ganhos do início da sessão e com a moeda brasileira se alinhando a seus pares emergentes, conforme investidores retomavam o apetite por ativos de risco após dados de emprego nos Estados Unidos aliviarem temores de uma recessão na maior economia do mundo.

Às 12h08, O dólar à vista caía 0,25%, a 5,6095 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,48%, a 5,627 reais na venda.

Nesta manhã, números do Departamento de Trabalho dos EUA mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego recuaram para 233.000 na semana encerrada em 3 de agosto, ante 250.000 pedidos revisados ligeiramente para cima na semana anterior, em resultado abaixo do esperado por analistas.

Em pesquisa da Reuters, economistas projetavam uma queda menor nos pedidos iniciais para 240.000.

O resultado contribuiu para a redução das preocupações dos agentes financeiros com uma grande desaceleração econômica nos EUA, fomentadas por dados de emprego mais fracos do que o esperado na semana passada, o que provocou uma enorme aversão ao risco durante a semana.

Com isso a moeda norte-americana se enfraquecia ante moedas emergentes, recuando em relação ao peso mexicano, o peso colombiano e o peso chileno.

Mais cedo, o dólar chegou a subir contra o real. Às 9h57, a moeda norte-americana atingiu a maior cotação da sessão, a 5,6546 reais (+0,46).

Para o diretor de operações da FB Capital, Fernando Bergallo, a "alta moderada" estava "mais ligada a queda das commodities hoje".

Nesta manhã, os preços futuros do minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva e os preços do petróleo recuaram no início da sessão.

Mas a partir das 10h52 o otimismo no exterior com os dados dos EUA finalmente se sobressaiu no Brasil, com o dólar virando e passando a recuar ante o real.

Outro fator que chegou a influenciar a fuga de ativos de risco no início da semana, o iene perdia força contra a divisa norte-americana após os dados dos EUA, o que também contribuía para a valorização do real.

O dólar tinha alta de 0,31% em relação ao iene, a 147,15.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,17%, a 103,280.