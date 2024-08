FGTS vai distribuir 65% do lucro do fundo; veja quem recebe e como calcular

O FGTS vai distribuir 65% do seu lucro aos trabalhadores que possuem contas no fundo, montante que soma R$ 15,20 bilhões. O valor havia sido indicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e foi confirmado nesta quinta-feira (8) em reunião do Conselho Curador do FGTS. Neste ano, o fundo registrou lucro recorde de R$ 23,4 bilhões.

Quem tem direito

O lucro será depositado nas contas do FGTS que tinham saldo em 31 de dezembro de 2023. Quem começou a trabalhar com direito a FGTS em 2024, por exemplo, não vai receber a distribuição dos lucros. O Conselho do FGTS afirma que 218,6 milhões de contas (ativas e inativas) vão receber o lucro, beneficiando 130,8 milhões de trabalhadores.

O índice de cálculo do lucro é 0,02693258. Para saber qual o valor que o trabalhador vai receber, basta multiplicar o índice pelo saldo que havia nas contas do fundo em 31 de dezembro de 2023.

Quanto maior o saldo, maior o lucro recebido. O depósito será proporcional ao montante que o trabalhador tinha até o último dia do ano passado. Os repasses vão valer para contas ativas e inativas no fundo.

A lei determina que a distribuição dos lucros deve ser feita até 31 de agosto. No entanto, normalmente a Caixa faz os depósitos antes deste prazo.

Posso sacar o dinheiro?

Não é possível sacar o lucro do FGTS. O valor é depositado automaticamente nas contas e varia de acordo com o montante que o trabalhador tinha em conta até o dia 31 de dezembro de 2023. A distribuição dos lucros é feita em contas ativas e inativas.

É possível sacar o FGTS somente nas situações específicas fixadas em lei. Alguns exemplos são demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou saque-aniversário.

Como consultar o FGTS

A consulta do saldo e extrato pode ser feita pelo aplicativo FGTS. O app está disponível para Android e iOS.

Selecione a opção "Cadastre-se"

Preencha todos os dados solicitados: CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e cadastre uma senha de acesso

A senha deve ser numérica, com seis dígitos. Depois de incluir seus dados, clique no botão "Não sou um robô"

Você vai receber um e-mail de confirmação no endereço de e-mail informado por você. Acesse-o e clique no link que foi enviado

Após o cadastramento, abra o app e informe o "CPF" e "senha" cadastrada. Vão aparecer algumas perguntas adicionais sobre a sua vida funcional para confirmar que é você quem está acessando o aplicativo

Leia e aceite as condições de uso do aplicativo, clicando em concordar. O acesso será liberado

Para consultar o saldo atual, clique em "saldo total do FGTS". Lá aparecerá a soma de valores disponíveis em todas as contas (ativas e inativas)

Rendimento do FGTS

O FGTS rende 3% ao ano mais a TR. Além deste valor, as contas recebem a distribuição dos lucros, o que aumenta a rentabilidade final.

A regra vai mudar. O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu no dia 12 de junho que a remuneração das contas vai ser corrigida pelo menos pelo índice IPCA, que mede a inflação oficial do país.

Quem recebe FGTS