Delta rebate críticas da CrowdStrike e vê impacto de US$500 mi por apagão

Por Rajesh Kumar Singh e David Shepardson

CHICAGO/WASHINGTON (Reuters) - A companhia aérea norte-americana Delta Air Lines afirmou nesta quinta-feira que está buscando meios legais contra a CrowdStrike e a Microsoft após ser obrigada a cancelar milhares de voos no mês passado como resultado de uma falha de software que paralisou computadores ao redor do mundo.

Segundo a Delta, o apagão causado após uma atualização de um software da CrowdStrike prejudicou planos de viagem de 1,3 milhão de clientes da Delta, com custos associados de pelo menos 500 milhões de dólares. A atualização de software da CrowdStrike travou computadores que usam o sistema operacional Windows, da Microsoft, incluindo as máquinas de muitas companhias aéreas. A Delta cancelou cerca de 7 mil voos ao longo de cinco dias. A empresa também está sendo investigada pelo Departamento de Transportes dos EUA por causa dos transtornos aos passageiros. “Um problema operacional dessa extensão e magnitude é inaceitável, e nossos clientes e funcionários merecem mais”, afirmou o presidente-executivo da Delta, Ed Bastian, em ação impetrada na SEC, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, nesta quinta-feira. A CrowdStrike e a Microsoft rejeitaram as alegações da Delta e afirmaram que é a companhia aérea quem tem a culpa pelos problemas nos voos.

No domingo, a CrowdStrike disse que estava “muito decepcionada” pela sugestão da Delta de que a companhia de software de segurança de computadores agiu de forma inapropriada, e rejeitou qualquer acusação de que foi "grosseiramente negligente ou teve má conduta”. Em carta à CrowdStrike, David Boies, que está representando a Delta, afirmou que a companhia aérea está “surpresa e decepcionada pela decisão da CrowdStrike de tentar culpar a vítima”. “Não há base, nenhuma, para inferir que a Delta foi de qualquer forma responsável pelo software com defeito que prejudicou os sistemas de todo o mundo, inclusive os da Delta”, afirmou. A CrowdStrike não comentou o assunto nesta quinta-feira

A Delta afirmou que o impacto financeiro direto do incidente é calculado em 380 milhões de dólares, principalmente por causa de reembolsos para clientes por voos cancelados, além de indenizações em dinheiro e milhas aéreas.