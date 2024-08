Debate Band SP ao vivo: horário e onde assistir transmissão hoje

A Band em São Paulo exibirá ao vivo nesta quinta-feira (8), às 22h15 (horário de Brasília), o primeiro debate com os pré-candidatos à prefeitura da capital paulista.

Além do canal na TV aberta, a transmissão ao vivo pode ser acompanhada na BandNews TV, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM, no Band.com.br, no Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube.

Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) já confirmaram presença no encontro. O debate será mediado pelo jornalista Eduardo Oinegue.

Regras do debate

Serão três blocos. No primeiro, cada candidato responderá a uma pergunta escolhida pela produção da Band. Cada um terá um minuto e meio para responder.

No confronto direto, com perguntas feitas entre os candidatos, o político escolherá para quem fará a pergunta e terá um minuto para isso. Após a resposta, terá mais um minuto para réplica. O candidato questionado terá quatro minutos, divididos entre a resposta e tréplica, com o tempo administrado pelo político.

No segundo bloco, os candidatos responderão e comentarão as perguntas feitas pelos jornalistas da Band, que também escolherão quem responde e quem comenta. Cada um terá dois minutos para resposta, um minuto para comentário e outro para réplica.

O terceiro bloco terá dinâmica parecida com o primeiro bloco, sendo iniciado pelo confronto direto entre os candidatos. Na parte final, cada candidato terá dois minutos para comentar um dos temas apontados como prioridade pelos eleitores/telespectadores.

Em caso de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador o direito de resposta. O mediador submeterá o pedido à avaliação do comitê da produção do canal, formado por dois jornalistas e um advogado. Caso seja concedido, o direito de resposta será de 45 segundos e realizado no mesmo bloco em que foi solicitado.