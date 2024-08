Cyrela lucra R$412 mi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Cyrela teve avanço de 47% no lucro líquido do segundo trimestre em relação ao reportado no mesmo período do ano passado, para 412 milhões de reais, segundo relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

A expectativa média de analistas apontava para um lucro líquido menor, de 332 milhões de reais, segundo dados da Lseg.

A empresa especializada em imóveis de alto padrão apurou receita líquida de 1,86 bilhão de reais no período, crescimento de 14% ano a ano e acima do esperado por analistas, de 1,71 bilhão. A margem bruta subiu 0,6 ponto percentual, para 32,9%.

A companhia já havia divulgado anteriormente prévia de vendas no período, com recuo de 6% ano a ano, para 1,71 bilhão de reais, além de queda de 59% no valor geral de vendas dos lançamentos.

"Por conta de fatores diversos, nossos lançamentos no segundo trimestre ficaram aquém da nossa expectativa", afirmou a construtora no balanço divulgado nesta quinta-feira.

"Mas a performance de vendas robusta e o sucesso dos lançamentos que foram colocados no mercado nos deixam muito confiantes para o segundo semestre deste ano", acrescentou a Cyrela no balanço.

A companhia queimou 61 milhões de reais em caixa no segundo trimestre ante uma geração de 22 milhões no mesmo período de 2023. Enquanto isso, a relação de endividamento sobre patrimônio líquido ajustado cresceu de 5,9% para 9,1%.

(Por Patricia Vilas Boas)