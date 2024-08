LeBron James é o único atleta bilionário nas Olimpíadas de Paris

Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, LeBron James é um dos principais nomes dos Estados Unidos nos Jogos de Paris. Para além de seu talento dentro de quadra, ele carrega, em sua provável última Olimpíada, o status de único atleta bilionário a competir na França.

De acordo com a Forbes, a fortuna de LeBron está avaliada em US$ 1,2 bilhão (R$ 6,73 bilhões).

Mas de onde vem essa fortuna de LeBron?

Aos 39 anos e quatro vezes campeão da NBA, ele já foi medalhista de ouro duas vezes. O norte-americano entrou para o time de bilionários em 2022, um feito que antes só havia sido conquistado por um único atleta do basquete: Michael Jordan.

A principal fonte de renda de LeBron veio de dentro das quadras. Foram mais de US$ 480 milhões (R$ 2,7 bilhões) apenas em salários do Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. Sem contar os US$ 900 milhões (R$ 5 bilhões) em receitas com patrocínios e outros empreendimentos - valor sem impostos.

O primeiro acordo comercial da carreira de LeBron foi ainda aos 18 anos quando assinou com a Nike, rejeitando Adidas e Reebok. Atualmente, ele tem contrato vitalício com a gigante do fornecimento esportivo. Lebron ainda tem contratos com AT&T, PepsiCo e Sony, entre outros.

É também investidor

O craque das quadras se tornou um investidor em 2015. Antes, patrocinado pelo McDonald's, encerrou o acordo para se tornar sócio da rede Blaze Pizza. Também entrou para negócios com as academias inteligentes Tonal e a empresa de viagens Lyft.

Por fim, investiu no entretenimento com a produtora SpringHill, responsável, entre outros filmes, por "Space Jam: Um Novo Legado". Sabe o The Wall, que faz parte do Domingão com Luciano Huck? LeBron é o produtor executivo da versão original do programa, com a empresa Uninterrupted.

Como boa parte dos investidores, LeBron também possui muitos imóveis. De acordo com a Forbes, são US$ 80 milhões investidos em três mansões, uma em Ohio e duas em Los Angeles.