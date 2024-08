Com câncer terminal, dono de Honda busca proteger carro como último pedido

Um youtuber especializado na coleção e restauro de Hondas e Acuras listou um Accord 2007 no site AutoHunter com uma história muito especial. O modelo foi de um amigo seu, que foi diagnosticado com um câncer terminal e pediu ao amigo que fizesse um vídeo com seu amado carro e que encontrasse também outro dono para ele.

O que aconteceu

O youtuber Tyson Hugie perdeu em 20 de junho um amigo que tinha um grande amor por seu Honda Accord 2007. Mark, o proprietário do carro, pediu a Tyson que fizesse duas coisas com seu veículo: um vídeo sobre ele e que encontrasse outro proprietário.

Com 74 mil km rodados, o modelo está praticamente novo. Ele tem o motor VTEC de quatro cilindros de 2,4 litros e um câmbio manual de cinco marchas. Por dentro, os bancos são de tecido.

Agora, com o carro em leilão, Hugie doará US$ 1.000 (R$ 5.610) dos ganhos do lance final para a American Cancer Society. Até o momento da publicação desta matéria o lance mais alta era de US$ 6.300 (cerca de R$ 36 mil).

Confira o leilão, que termina na segunda-feira.

Veja o vídeo feito sobre o carro:

