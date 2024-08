'É Assim que Acaba': quem é a autora do best-seller que virou filme?

Não é difícil encontrar a autora Colleen Hoover nos primeiros lugares nas listas de livros mais vendidos no Brasil e nos Estados Unidos. O sucesso da norte-americana ultrapassará o mundo literário com o filme "É Assim que Acaba", baseado em um best-seller com o mesmo nome, que estreia hoje (8) nos cinemas.

Mas quem é a escritora que se tornou fenômeno mundial aos 43 anos e, segundo levantamento da "Veja", vendeu 1,2 milhão de livros no Brasil em 2022?

Colleen Hoover nasceu em Sulphur Springs, no Texas, em 1979. Em 2000, antes mesmo de completar 21 anos, ela se casou com Heath Hoover, com quem tem três filhos. Nesse período, ela abandonou a paixão de escrever de lado e se dedicou à carreira de assistente social.

Primeira publicação foi para mãe ler no Kindle

Apesar do sucesso atual, a autora sequer tinha a intenção de publicar sua primeira obra, Slammed (Métrica), que começou a escrever em novembro de 2011. Contudo, no ano seguinte ela publicou a obra para que sua mãe pudesse lê-la no Kindle.

Foi a partir daí que a carreira de Hoover deslanchou. De lá para cá, ela publicou mais de 15 best-sellers, entre eles o famoso "É assim que acaba", seu maior sucesso até agora. Lançado em 2018, o livro alcançou o topo dos mais vendidos pela Amazon Brasil em 2022.

O sucesso de Hoover:

Os vídeos com sua hashtag no TikTok têm mais de 3 bilhões de visualizações;

No Instagram, ela tem quase 2 milhões de seguidores;

No Goodreads, site de avaliação e descoberta de novos livros, Colleen é a terceira autora mais seguida da história, atrás somente de Stephen King e Bill Gates.

Confira abaixo quais são os livros de Collen Hoover mais vendidos no Brasil:

Romance febre no TikTok discute temas como violência doméstica e abuso psicológico;

Livro mais pessoal de Colleen Hoover é protagonizado por Lily, Ryle e Atlas;

Ganhou adaptação para o cinema, estreando nesta quinta (8).

A continuação do aclamado "É Assim que Acaba" foca no romance de Atlas e Lily;

A trama acompanha a jornada de Lily em busca de uma segunda chance de ser feliz;

O livro é alternando entre os pontos de vista dos protagonistas.

Este é o primeiro livro de suspense da escritora norte-americana;

Nele, conhecemos Verity Crawford, uma autora famosa impedida de concluir uma série literária após sofrer um acidente;

É nesta circunstância que Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência, é convidada a escrever, sob um pseudônimo, os livros da já consolidada série;

Lançada em 2018, a obra traz um jogo psicológico que ainda envolve Jeremy, marido de Verity.

Com uma mãe problemática, Beyah se vê sem saída ao ter que passar o último verão antes de entrar para a faculdade na casa do pai que mal conhece;

É lá que ela conhece o rico, bonito e misterioso Samson, seu novo vizinho;

Os dois parecem não ter nada em comum, mas o olhar dele transparece a mesma tristeza do olhar dela. Até o verão terminar, eles resolvem se dar uma chance.

Após cinco anos na prisão, Kenna Rowan retorna à cidade onde tudo deu errado;

Tudo que ela quer é viver ao lado da filha. Mas todos ao redor estão determinados a rejeitá-la;

A única pessoa que não ignora Kenna é Ledger Ward, dono de um bar e um dos poucos elos que ainda lhe resta com a filha;

Esse é um dos livros de Colleen que se tornou fenômeno no TikTok.

O baixista Leeds está acomodado em uma vida monótona. Quando sua banda é convidada para tocar em um casamento, ele conhece Layla. Logo eles iniciam um relacionamento;

São meses de namoro até que um atentado acontece. Layla se recupera, porém os traumas do incidente ainda a acompanham e o relacionamento se mantém conturbado;

De volta ao local onde se apaixonaram, Leeds encontra consolo em Willow. Conforme sua curiosidade pela mulher cresce, aumentam os riscos à segurança e ao bem-estar de Layla.

Narra a história de Quinn e Graham;

Eles se conhecem no pior dia de suas vidas. Meses mais tarde, se reencontram;

O casamento é tudo o que sonhavam, a parceria perfeita. Até que a luta do casal por um filho ameaça arriscar a relação.

