Para trabalhar ou curtir a noite, perfume Lâncome dura até 6 horas na pele

Sempre adorei usar perfume, pois acredito que ele é algo muito pessoal e cada fragrância revela muito da personalidade de cada um. Porém, por ter alergia a diversos cheiros e algumas essências me darem dor de cabeça, escolher um perfume nunca foi tarefa fácil para mim, e por muitas vezes, já comprei produtos que amei o cheiro, mas meu corpo não se adaptou.

Depois de algumas buscas, encontrei meu novo queridinho e que já não fico mais sem: o La Vie est Belle en Rose, da Lancôme. O cheiro dele é suave e tem ótima fixação na pele. Lançado em 2019, ele é uma reinterpretação do clássico La Vie est Belle, trazendo um toque mais fresco e floral à fragrância original.

Com notas de íris, patchouli, framboesa e baunilha, o perfume é descrito pela marca como feminino, elegante e radiante.

O que eu gostei?

Fragrância. O perfume tem uma fragrância floral com toque de frutas vermelhas, que é agradável e um pouco adocicada, mas nada que seja enjoativo, na minha opinião. Considero o cheiro dele bem leve e suave, mas que não passa despercebido.

Versátil. Por ter um cheiro mais leve e atemporal, ele pode ser usado tanto durante o dia, quanto à noite e em ocasiões especiais.

Fixação. Ele tem uma boa fixação na pele. Costumo usá-lo mais a noite e, na minha experiência, ele durou em torno de seis horas por aplicação. Já quando uso durante o dia, sinto que ele dura um pouquinho menos, em média cinco horas.

Vale ressaltar que, apesar de durar bastante na minha pele, o cheiro mais intenso é nas duas primeiras horas, depois ele fica mais suave, mas ainda é perceptível.

Durabilidade. Por ser um perfume com boa fixação, ele dura bastante, já que não é preciso ficar reaplicando. Costumo usá-lo de três a quatro vezes na semana e, apesar de ser o pequeno, dura em torno de um ano, então considero que vale o investimento.

Aparência. O design do frasco é bem bonito e elegante. É daqueles perfumes que podemos deixar exposto na prateleira até como decoração.

Tamanho. Ele pode ser adquirido em dois tamanhos, o de 100 ml e o de 50 ml. Eu sempre compro o menor por achar mais prático para levar em viagens, já que costumo ir bastante para a casa dos meus pais em outra cidade.

Perfume La Vie est Belle en Rose, da Lancôme Imagem: Arquivo Pessoal

Pontos de atenção

Preço. Para mim, o principal ponto de atenção é em relação ao valor do perfume, que considero um pouco caro. Por ser importado, o custo dele acaba sendo bem acima quando comparado aos de marcas nacionais.

O que mudou pra mim?

O principal destaque, conforme já mencionei, é que esse perfume não ataca a minha alergia e nem me dá dor de cabeça, o que considero fatores bem importantes, e me dá mais segurança em usá-lo sem preocupações.

Além disso, por ter boa fixação, não preciso andar com amostras dele na bolsa para reaplicar durante o dia, dando mais tranquilidade e autoconfiança para trabalhar ou durante um evento.

Quem pode gostar?

Para pessoas que gostam de perfumes com fragrância floral, adocicada e leve, o La Vie est Belle en Rose é uma boa escolha.



Também considero ele uma ótima opção de presente, apesar do preço mais elevado. Mas, como citei acima, por ter boa fixação e durar mais tempo, é um investimento que vale ser feito.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.