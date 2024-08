União Brasil pede, e Justiça suspende divulgação de pesquisa em Fortaleza

A Justiça Eleitoral no Ceará atendeu a um pedido do União Brasil e suspendeu a divulgação da pesquisa de intenção de voto da Atlas Intel para a Prefeitura de Fortaleza. O instituto vai recorrer da decisão.

O que aconteceu

Partido do candidato Capitão Wagner diz que pesquisa não tem requisitos obrigatórios e que apresenta "deficiência técnica e indício de manipulação". A petição protocolada na última segunda-feira (5) argumenta que o instituto ouviu 1.200 pessoas, quando, para ter a margem de erro e nível de confiabilidade informados, deveria entrevistar, segundo a legenda, 1.067 eleitores.Também diz haver erro na amostra de escolaridade, com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O juiz Victor Nunes Barroso entendeu que o argumento é sólido e suspendeu a divulgação do levantamento até haver uma análise técnica mais aprofundada sobre o caso. A multa em caso de descumprimento é de R$ 5.000 ao dia. A decisão, de caráter liminar, ou seja, provisório, foi emitida nesta quarta (7).

Atlas diz que vai recorrer da decisão. Segundo o CEO do instituto, Andrei Roman, o levantamento usou os dados de escolaridade da Pnad Contínua, do IBGE, por serem os mais atualizados. Ele também disse que a margem de erro é arredondada, e que essa aproximação "não pode ser considerada um erro de cálculo".

Para a empresa, pedido de suspensão mostra a relevância da pesquisa. Roman disse ainda que a motivação para a petição do União Brasil é que o estudo mostra uma trajetória de queda nas intenções de voto de Capitão Wagner.

Defesa de Capitão Wagner disse que desconhecia conteúdo da pesquisa quando ingressou com a ação, e que estuda novas ações contra o instituto. "Foi uma surpresa para nós ter sido divulgada, visto que a decisão é de ontem", disse o advogado Antônio José Maia. "Vamos adotar as providências cabíveis, não só de multa, mas eventualmente por crime de desobediência".

Atlas mostrou empate quádrupulo na liderança da corrida eleitoral em Fortaleza. André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União) estão no mesmo patamar dentro da margem de erro. Wagner, no entanto, aparece numericamente atrás dos demais candidatos.

Vamos apresentar esses pontos, e a gente espera que a Justiça tome a única decisão possível, de recusar o pedido [do União Brasil].

Andrei Roman, cientista político e CEO da Atlas Intel