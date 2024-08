Braskem tem salto no prejuízo do 2º tri, pressionada por financeiro

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem anunciou na noite de quarta-feira prejuízo líquido de 3,74 bilhões de reais para o segundo trimestre, um salto sobre o desempenho negativo de 771 milhões registrado no mesmo período de 2023, em meio à forte pressão da variação cambial sobre o resultado financeiro da petroquímica.

A companhia apurou um desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,67 bilhão de reais, bem acima dos 703 milhões apurados no segundo trimestre de 2023.

Analistas, em média, esperavam prejuízo líquido de 2,9 bilhões de reais e Ebitda de 1,67 bilhão de reais, segundo dados da Lseg.

O resultado financeiro da Braskem foi negativo em 5,86 bilhões de reais ante um desempenho positivo de 161 milhões no segundo trimestre do ano passado. A variação cambial negativa gerada pela depreciação do real sobre a dívida da empresa teve um impacto de 4,5 bilhões de reais, afirmou a empresa.

A Braskem teve uma geração recorrente de caixa de 357 milhões de reais no segundo trimestre, mas considerando as despesas nas medidas de reparação e ressarcimento geradas pelo afundamento do solo de Maceió houve consumo de 325 milhões no período, abaixo da queima de 655 milhões do segundo trimestre do ano passado.

A companhia terminou o semestre com uma alavancagem de 6,79 vezes em dólares, abaixo do nível de 7,9 vezes de um ano antes e das 8,12 vezes de março deste ano.

(Por Alberto Alerigi Jr.)