Brasil perde para os EUA e fica fora da final do vôlei feminino em Paris-2024

Assim como na final de três anos atrás em Tóquio, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos nesta quinta-feira (8), desta vez na semifinal do torneio olímpico dos Jogos de Paris-2024, e agora vai disputar a medalha de bronze.

As brasileiras, que vinham de quatro vitórias sem perder um único set, caíram diante das americanas com parciais de 25-23, 18-25, 25-15, 23-25 e 15-11.

"É uma frustração muito grande, merecíamos muito estar naquela final, mas as americanas foram melhores que nós. Lamento não termos começado mais fortes no ataque, isso fez a diferença", disse a capitã brasileira, Gabi em entrevista à AFP. "Houve falta de clareza em momentos importantes", acrescentou.

Com a vitória, os Estados Unidos vão brigar pelo segundo ouro consecutivo no próximo domingo (11), contra quem avançar na outra semifinal, entre Itália e Turquia, que entram em quadra ainda nesta quinta-feira.

- Duelo acirrado -

Num estádio lotado, com mais de 12 mil espectadores, as brasileiras foram apoiadas por sua torcida que vaiava as adversárias em seus saques e vibrava a cada ponto.

A seleção americana começou em vantagem, graças aos pontos no ataque e aos bloqueios do trio Kathryn Plummer, Andrea Drews e Chiaka Ogbogu, com uma sequência inicial de 5 a 0.

O Brasil acordou aos poucos; Ana Cristina empatou em 12-12 e depois a equipe abriu 19-16 com um bloqueio de Thaísa.

A capitã Gabi empatou aos 22-22 contendo a reação das adversárias, mas os Estados Unidos fecharam em 25-23, com um cortada de Kathryn Plummer que Rosamaria não conseguiu defender no bloqueio.

Foi o primeiro set perdido pelas brasileiras neste torneio olímpico, em que venceram por 3-0 as seleções do Quênia, Japão e Polônia, na fase de grupos, e República Dominicana, nas quartas de final.

O Brasil começou o segundo set mais forte, com início favorável (6-3) graças a uma cortada e bloqueio de Gabi. Chiaka Ogbogu empatou em 8-8 para o 'Team EUA' com um ataque imparável, mas Ana Cristina, com um show de cortadas e bloqueios, colocou o time brasileiro em vantagem de 16-10.

Jordan Thompson colocou pressão com outra cortada que foi difícil para Thaísa bloquear (19-15 para o Brasil), mas as brasileiras souberam manter a vantagem e vencer o set por 25-18, graças a Ana Cristina e Thaísa, sólidas no ataque.

Num momento de equilíbrio, as americanas voltaram com força no terceiro set.

Elas começaram num bom ritmo com uma vantagem de 10-4, e depois abriram para 17-10 graças a um bloqueio poderoso de Avery Skinner no ataque de Ana Cristina, que logo depois foi para o banco. O 'Team USA' se manteve à frente e, com Thaísa também no banco, não teve problemas para fechar o set com tranquilidade (25-15), com um novo ponto no ataque de Skinner.

O quarto set começou com ritmo eletrizante e as brasileiras resistiram ao impulso dos Estados Unidos, com um ponto chave no ataque de Gabi (6-6) e uma inspirada Ana Cristina que aumentou o placar para 9-8.

A seleção brasileira continuou a pressionar e fez 20-17 com bloqueio de Roberta e uma torcida ainda mais empolgada. O nervosismo e o ataque americano quase causaram uma surpresa desagradável nesse set para as brasileiras, que conseguiram vencer com um apertado 25 a 23 quando Ogbogu tocou na rede.

O quinto e último set começou à imagem e semelhança de todo o jogo, com parcial inicial de 6-6. As americanas reagiram a tempo de aproveitar a vantagem e, com o set 14-11 a seu favor, Kathryn Plummer encarregou-se de dar o toque final com mais uma cortada potente.

Decepção para o Brasil, que agora disputará a medalha de bronze no sábado contra o perdedor do duelo Itália-Turquia.

"Serão dias difíceis depois dessa derrota", mas "faltam dois dias para esfriar a cabeça e lutar com tudo pelo bronze", comentou a capitã Gabi.

