Botsuanês Letsile Tebogooro conquista o ouro nos 200m; Lyles fica com bronze

O botsuanês Letsile Tebogo surpreendeu na final olímpica dos 200 metros ao conquistar a medalha de ouro, nesta quinta-feira (8), nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, enquanto o favorito Noah Lyles não conseguiu a dobradinha na velocidade ao terminar na terceira colocação.

Tebogo, de 21 anos, impressionou a todos no Stade de France, em Saint-Denis, com um tempo de 19 segundos e 46 centésimos, um novo recorde africano, enquanto a medalha de prata foi para o americano Kenneth Bednarek (19s62) e o bronze para o seu compatriota Lyles (19s70).

Com isso, Bednarek e Lyles repetem as posições que conseguiram nos Jogos de Tóquio-2020, quando o canadense Andre de Grasse ficou com o ouro nos 200 metros.

Ao final da prova, Lyles pareceu sentir exaustão e precisou sair da pista acompanhado por uma equipe médica.

--- Classificação da final dos 200m masculinos nos Jogos de Paris-2024, nesta quinta-feira:

1. Letsile Tebogo (BOT) 19.46 (recorde africano)

2. Kenneth Bednarek (EUA) 19.62

3. Noah Lyles (EUA) 19.70

4. Erriyon Knighton (EUA) 19.99

5. Alexander Ogando (DOM) 20.02

6. Tapiwanashe Makarawu (ZIM) 20.10

7. Joseph Fahnbulleh (LBR) 20.15

8. Makanakaishe Charamba (ZIM) 20.53

./bds/dr/mcd/aam/mvv

© Agence France-Presse