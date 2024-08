Bolsas de NY fecham em alta e S&P 500 tem melhor pregão desde 2022, após dado nos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 8, e deram ao índice S&P 500 o maior ganho diário desde novembro de 2022, após a queda nos pedidos de auxílio-desemprego esfriar os temores por uma recessão nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones subiu 1,76%, aos 39.446,49 pontos, o S&P 500 avançou 2,30%, aos 5.319,31 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 2,87%, aos 16.660,02 pontos.

Hoje, a queda nos pedidos de auxílio-desemprego deu alívio ao mercado, que reduziu parte das preocupações sobre recessão nos EUA. "Os dados sinalizam uma desaceleração econômica modesta, não uma contração", explica o economista-chefe da High Frequency Economics (HFE), Carl Weinberg. Também nesta manhã, dados do segmento de atacado dos EUA vieram com estoques abaixo do esperado, mas tiveram expansão de 0,2% em junho ante maio, o que deu mais um indício de leve desaquecimento da atividade americana.

Investidores seguem atentos às falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed), à procura de pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária. Durante evento do National Association for Business Economics (NABE), o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin afirmou que as empresas com as quais mantém contato estão reduzindo as contratações, mas não promovem demissões em massa. Ele alertou também que os dados de auxílio-desemprego costumam oscilar.

Entre os balanços, destacam-se a farmacêutica Eli Lilly (+9,48%), superou as expectativas ao registrar lucro líquido acima da expectativa. A farmacêutia investiu forte na fabricação de medicamentos para perda de peso, portanto, "a escassez desses medicamentos populares deve desaparecer nos próximos meses", observou Louis Navellier, ao pontuar que os números indicam que a Eli Lilly se consolida como a principal empresa fornecedora de medicamentos para emagrecimento.

Também hoje, a Robinhood Markets divulgou receita recorde e lucro que superaram as expectativas de Wall Street, e avançou 3,56% no pregão. Por outro lado, a Bumble frustrou expectativas de receita e de projeções para o ano, e tombou 29,16% em NY.