Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após NY retomar perdas

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/08/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, à medida que Wall Street voltou a sofrer perdas ontem após um breve alívio da turbulência recente.

O índice japonês Nikkei, que foi alvo de extrema volatilidade nos primeiros dias da semana, caiu 0,74% em Tóquio, a 34.831,15 pontos, enquanto o Taiex recuou 2% em Taiwan, a 20.870,10 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 0,45% em Seul, a 2.556,73 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram perdas de 0,60% a 1%, lideradas por ações de tecnologia, depois de se recuperarem brevemente no pregão anterior dos robustos tombos que haviam amargado em meio a preocupações com a saúde econômica dos EUA.

Em dia de agenda mais leve, investidores vão acompanhar nas próximas horas pesquisa semanal dos EUA sobre pedidos de auxílio-desemprego, principalmente depois de dados fracos do mercado de trabalho americano gerarem temores de que a maior economia do mundo pudesse estar caminhando para uma recessão.

Na China continental, o Xangai Composto ficou estável hoje, em 2.869,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou leve baixa de 0,12%, a 1.564,26 pontos. Já em Hong Kong, o Hang Seng garantiu alta apenas marginal no final da sessão, de 0,08%, a 16.891,83 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés negativo da Ásia e ficou no vermelho, pressionada por ações ligadas a commodities. O S&P/ASX 200 caiu 0,23% em Sydney, a 7.682,00 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires