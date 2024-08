B3 amplia programa de recompra após avanço de 5% no lucro recorrente do 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 ampliou seu programa de recompra em 110 milhões de ações, na esteira do anúncio de um crescimento de 5% no lucro líquido recorrente do segundo trimestre na comparação ano a ano, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira.

A operadora da bolsa teve lucro líquido recorrente de 1,23 bilhão de reais nos meses de abril a junho deste ano, contra expectativa média de analistas consultados pela LSEG de lucro de 1,17 bilhão de reais no período.

A empresa também informou que seu conselho de administração aprovou um aditamento do programa de recompra, elevando o limite de ações a serem adquiridas de 230 milhões para 340 milhões.

O lucro atribuído aos acionistas atingiu 1,24 bilhão de reais de abril a junho, aumento de 18,2% no comparativo anual, apoiado em parte por alta de receitas não recorrentes.

A receita líquida da B3 somou 2,46 bilhões de reais no trimestre, 10,2% superior ao apurado no segundo trimestre de 2023 e acima da expectativa média de 2,36 bilhões de reais.

Em termos brutos, a receita totalizou 2,7 bilhões de reais no período, com alta em todas as linhas, "com destaque para os desempenhos dos segmentos de derivativos listados e balcão, que mais que compensaram o cenário ainda desafiador para o mercado à vista de ações", afirmou a companhia em relatório de resultados.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente ficou em 1,77 bilhão de reais, crescimento de 8,4% ano a ano, com a margem apresentando leve recuo de 73,6% para 73,3%.