Assaí tem queda de 21% no lucro do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Assaí anunciou nesta quinta-feira queda de 21,2% no lucro líquido do segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.

A companhia, que opera uma rede de lojas no formato de atacarejo, teve lucro líquido de 123 milhões de reais no trimestre encerrado em junho.

(Por Andre Romani)