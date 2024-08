Assaí tem lucro líquido de R$ 123 mi no 2º trimestre, queda de 21,2% em um ano

O Assaí apresentou lucro líquido de R$ 123 milhões no segundo trimestre de 2024, uma queda de 21,2% sobre o mesmo período de 2023. O Ebitda ajustado foi de R$ 1,288 bilhão, alta de 15,7% sobre o segundo trimestre de 2023. Já a receita líquida ficou em R$ 17,871 bilhões, com crescimento de 11,8%.

A última linha do balanço foi afetada pelas despesas financeiras e pelas restrições das novas regras para utilização da subvenção para investimentos, segundo a companhia.

Com relação às vendas, a companhia avançou 2,9% (excluindo o efeito calendário) em mesmas lojas. Já o desempenho das 24 lojas inauguradas ao longo dos últimos 12 meses foi de alta de 9,6%. Delas, 9 foram conversões da compra do ExtraHiper. A empresa reportou ainda que as vendas por m? atingiram R$ 4,4 mil no segundo trimestre, patamar que representa a maior produtividade do setor.

Na parte do endividamento, a companhia reduziu sua alavancagem de 4,25 vezes para 3,65 vezes (dívida líquida/Ebitda) pela geração de Ebitda.