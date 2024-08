Ana Patrícia e Duda vencem australianas e vão à final do vôlei de praia de Paris-2024

A dupla brasileira formada por Ana Patrícia e Duda se classificou para a final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ao vencer as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy por 2 sets a 1, nesta quinta-feira (8), nas semifinais.

A dupla número 1 do mundo venceu com parciais de 20-22, 21-15 e 15-12.

Sob a Torre Eiffel, no estádio especialmente preparado para os Jogos, as brasileiras começaram melhor, com jogadas rápidas, mas as australianas contra-atacaram com eficiência para empatar e vencer o primeiro set.

As australianas - medalhistas de prata nos Jogos de Tóquio em 2021 - continuaram jogando com solidez no início da segunda parcial, mas as brasileiras se mostraram ousadas, alcançando bolas que pareciam impossíveis e fecharam o set em 21 a 15.

Tudo ficou em aberto para a terceira parcial, que foi repleta de emoção. Ataques espetaculares, defesas inacreditáveis e uma disputa ponto a ponto que acabou com um ataque de Duda, garantindo a vitória brasileira.

As duas se abraçaram em meio às lagrimas e a festa tomou conta das arquibancadas, com o alívio de não viver uma nova decepção.

"Sabíamos que esse jogo seria muito difícil. Todo mundo quer ir para a final, todo mundo quer o ouro", disse Duda, minutos depois de comemorar a vitória.

O fundamental foi que "mantivemos a mente muito positiva [...] trabalhamos muito para este momento e estamos muito felizes por termos conseguido", acrescentou.

Para Ana Patrícia foi fundamental "equilibrar a cabeça, estávamos jogando muito bem", depois de perder o primeiro set.

Foi um jogo que "exigiu muito emocionalmente [...] sabíamos o caminho a seguir no jogo. Só faltava colocá-lo em prática", acrescentou a brasileira.

- Revanche verde e amarela -

Ana Patrícia e Duda foram a única dupla brasileira a chegar à semifinal do vôlei de praia em Paris. Carol/Bárbara e George/André foram eliminados nas oitavas de final enquanto a dupla Evandro/Arthur perdeu nas quartas de final do torneio em Paris.

As brasileiras vão enfrentar na final, na sexta-feira às 17h30 (horário de Brasília), as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson que mais cedo eliminaram a dupla suíça Huberli/Brunner também por 2 sets a 1 (parciais de 14-21, 22-20 e 15-12)

"Podemos comemorar até meia-noite, depois pensamos no próximo [jogo]", alertou Ana Patrícia.

