Ana Patrícia e Duda vão para final do vôlei de praia

SÃO PAULO, 8 AGO (ANSA) - A dupla Ana Patrícia e Duda Lisboa derrotou nesta quinta-feira (8) as australianas Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar e avançou à grande decisão do torneio feminino do vôlei de praia em Paris, na França.

Em um jogo equilibrado na Arena Torre Eiffel, as brasileiras ganharam por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/15 e 15/21, e enfrentarão as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Paredes, que passaram pelas suíças Nina Brunner e Tanja Huberli.

O tie-break do encontro entre brasileiras e australianas foi marcado por rallys intensos, mas terminou com o triunfo de Ana Patrícia e Duda.

Antes do encontro diante de Clancy e Artacho del Solar, as brasileiras tinham vencido nas fases anteriores cinco partidas por 2 sets 0, mas essa marca foi quebrada na semifinal. (ANSA).

